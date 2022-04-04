В ООН сообщили о гибели 1417 мирных жителей на Украине
- Азия и мир, политика
- 9:55, 04 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - На Украине с начала военных действий с 24 февраля по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.
Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях — 1951 человек, в том числе 949 погибших.
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