На востоке Китая обнаружили новый подвид «омикрона»

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CentralAsia (CA) - В провинции Цзянсу на востоке Китая выявили новый подвариант коронавирусного штамма «омикрон» ВА 1.1, сообщает издание 9News.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, новый подвид «омикрона» был выявлен 28 марта у пациента с легкими симптомами COVID-19, после чего специалисты провели дополнительные исследования для получения более детальной информации. Отмечается, что подвид развился из BA.1.1 омикрон-штамма, этот подвариант не был зарегистрирован ни в других частях Китая, ни в мире.

По информации портала Shine, выводы об обнаружении новой вариации COVID-19 появились после того, как вирусологам не удалось обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в уже имеющихся банках данных генома.

Один из экспертов, который занимается изучением нового подвида, отметил, что сходство на 99% может быть рассмотрено как высокое, однако при генетическом секвенировании возможна значительная разница нуклеотидов.

Вариант коронавируса «омикрон» обнаружили в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529.

С начала марта в Китае растет количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. В стране впервые с 25 января 2021 года зафиксировали 2 смертельных исхода от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране.

Ранее, 28 марта, в Шанхае ввели поэтапную блокировку в попытке сдержать рост случаев коронавируса.