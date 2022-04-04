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Россия 4 апреля по инициативе Турции откроет коридор из Мариуполя в Бердянск
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Россия в понедельник, 4 апреля по инициативе Турции откроет гуманитарный коридор для иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает «Коммерсантъ».

По его словам, российская сторона готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него.

«Россия исключительно из гуманных целей по инициативе турецкой стороны с 06:00 мск 4 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», - сказал Мизинцев.

Ранее Минобороны России открывало дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске) 31 марта, 1 и 2 апреля. Гумкоридор был открыт по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту России, утверждали в Минобороны России.

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