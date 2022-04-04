В Белоруссии покончила с собой студентка из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Белоруссии покончила с собой студентка из Туркменистана Говхер Абраева. Это второй подобный инцидент с начала года, передает turkmen.news.

Девушка училась в городе Мозырь Гомельской области. Говхер повесилась вечером 28 марта 2022 года.

Точные причины суицида никому из однокурсников и знакомых Говхер не известны. Они говорят лишь, что за три дня до самоубийства подруги застали девушку в комнате общежития плачущей. Она сказала, что хочет жить, не хочет умирать и скучает по родным в Туркменистане.

Соотечественники собрали деньги, чтобы организовать похороны на мусульманском кладбище в поселке Смиловичи близ Минска. На церемонии присутствовало около 50 земляков.

Ранее, в новогоднюю ночь, в Минске покончила с собой студентка Белорусского государственного университета из Туркменистана Бягуль Навбатова. Она не пошла с подругами праздновать Новый год, объяснив, что у нее нет куртки по сезону. Вернувшись, они обнаружили ее повешенной. Бягуль, как и большинство туркменских студентов за рубежом, испытывала серьезные финансовые проблемы. Власти Туркменистана жестко ограничивают суммы, которые родители студентов могут конвертировать для отправки детям, отмечает издание.