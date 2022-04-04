Узбекистан импортировал за два месяца почти 6 тысяч автомобилей на $124,5 миллиона

CentralAsia (UZ) - За первые два месяца 2022 года импорт автомобилей в Узбекистан увеличился почти в шесть раз, сообщает Госкомстат республики.

В январе-феврале в страну завезли 5948 легковых автомобилей из 18 стран. Это на 4873 авто или почти в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая стоимость ввезенных авто составила $124,5 миллиона.

Крупнейшими экспортерами авто в Узбекистан: Китай – 3436, Южная Корея – 1512, Казахстан – 502 и Россия – 431.

По данным статведомства, Узбекистан импортировал 228 электромобилей из шести стран на общую сумму $5,9 миллиона. За аналогичный период прошлого года было завезено 78 автомобилей.