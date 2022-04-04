Узбекистан закупит до 600 тыс тонн зерна для госрезерва

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана намерены закупить до 600 тысяч тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва, в том числе в апреле-июле в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы, следует из постановления правительства страны, обнародованного в понедельник.

«Одобрить предложение… импортировать из Республики Казахстан в апреле-июле 100 тысяч тонн пшеницы 3-го сорта (часть из этого объема — мука) по приемлемым ценам», — говорится в документе, опубликованном на сайте национальной базы законодательства lex.uz.

В соответствии с документом, договор на поставку планируется подписать между комитетом по управлению государственными резервами при кабмине Узбекистан (Узкомгосрезерв) и Продовольственной контрактной корпорацией Казахстана.

Правительство также поручило профильным ведомствам "внести обоснованное предложение о необходимости ввоза еще 500 тысяч тонн зерновых в зависимости от ситуации на внутреннем и внешнем продовольственных рынках".

По данным Узбекской товарно-сырьевой биржи, в январе-марте через 19 торговых площадок, организованных в зарубежных странах, импорт зерна в страну вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 276,7 тысячи тонн.

Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна, в частности, из-за введенных ограничений на их поставки из России. По данным ведомства, в текущем году урожай пшеницы в Узбекистане ожидается на уровне 7,7 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн выше прошлогоднего.