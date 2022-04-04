Как защитить безопасность виртуальных активов?

CentralAsia (MNG) - Владение виртуальными активами и торговля ими — область высокого риска, поэтому вам необходимо проверить свою готовность. Помните, что вы можете потерять свои активы, если не будете осторожны.

Один пароль только один раз

Если вы используете один и тот же пароль на нескольких веб-сайтах, другие ваши адреса будут подвержены риску, если один из этих веб-сайтов будет взломан. Всегда используйте уникальный пароль. Перейдите на сайт www.haveibeenpwned.com, чтобы убедиться, что ваша информация не потеряна.

Используйте менеджер паролей или Password Manager

Если вам нужно создать 1 новый пароль для каждого веб-сайта, как вы помните все эти пароли? Рекомендуется для таких сервисов, как 1Password и LastPass. Эти приложения для управления паролями генерируют длинные уникальные пароли с высокой степенью защиты, которые просты в использовании, поскольку они предназначены для автоматического использования при запоминании одного пароля.

Выполните двухэтапную проверку всего, что возможно

Используйте для всех адресов, поддерживающих двухэтапную аутентификацию. Двухэтапная проверка номера телефона, подтвержденного текстовым сообщением, также сопряжена с рисками для безопасности. Вместо этого вы можете использовать такие приложения, как Google Authenticator или Authy.

Если возможно, приобретите устройство для двухэтапной аутентификации

Если возможно, приобретите такие устройства, как Yubico, Google Titan и Thetis. Они обновляются с простого приложения для двухэтапной проверки до физического USB-устройства.

Вы также можете купить устройство для хранения ваших виртуальных активов

Если вы храните свои криптоактивы в кошельке, таком как MetaMask, вам следует приобрести устройство для хранения крипто. Если вы планируете хранить свои активы в онлайн-кошельке, имейте в виду, что ваши активы всегда подвержены риску кибератак. Поэтому важно инвестировать в устройства хранения криптовалюты, такие как Trezor и Ledger.

Отфильтруйте надстройки Chrome, которые вы используете, и откажитесь от некоторых

Дополнительные сервисы в Chrome очень нужны, но вам нужно тщательно оценивать, как используется ваша информация. Поэтому важно внимательно изучить, кто разрабатывает надстройку.

Использование разных тегов Chrome — это еще один уровень безопасности

Если вы используете расширения в Chrome, рекомендуется иметь отдельный адрес Chrome для использования при взаимодействии с Crypto. Это предотвращает нарушение вашей безопасности из-за надстроек Chrome, которые свободно видят вашу информацию.

Обязательно установите лимиты на смарт-контракты

При использовании смарт-контрактов не предоставляйте неограниченное количество токенов. Это позволяет вам потерять все свои активы, когда умные контракты выйдут из-под контроля. Используйте следующую ссылку, чтобы установить ограничения.

Берегите информацию о своем кошельке как зеницу ока

Совершая крипто-транзакции, совершайте их через взаимные фонды. Когда вы совершаете транзакцию в блокчейне, отправка ваших криптоактивов через третью сторону является формой конфиденциальности, поскольку информация о вашей транзакции и выписка по счету полностью видны. Транзакции можно совершать через веб-сайты, такие как https://ftx.com/, с комиссией 0%.

Вам также нужно обратить внимание на безопасность вашего номера телефона

Киберпреступники могут дублировать вашу SIM-карту через соединение с вашим мобильным телефоном. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о том, как защитить свой номер телефона.

Остерегайтесь рекламы

Возьмите за привычку не нажимать на рекламу. Будьте особенно осторожны с рекламой Google. Если вы используете объявления, подобные показанному ниже, вы можете потерять свою информацию в результате фишинговой атаки.

Внимательно просматривайте любые лотереи, подарки и сообщения

Вы можете получить множество мошеннических лотерей и постов о подарках в Facebook, Telegram и приватных чатах. Не вся такая информация может быть оценена или отслежена. Вот почему вы должны игнорировать их все.

Будьте осторожны, чтобы не открывать и не скачивать файлы, присланные незнакомцами

Неизвестное или невиновное приложение может записать ключевую информацию в ваш кошелек. Всегда смотрите на тип файла и остерегайтесь src и других управляющих программ (executive). Не открывайте zip-файл от незнакомца.

Внимательно проверьте входящий адрес электронной почты

Как мы можем распознать электронное письмо ниже как мошенничество? Только будьте осторожны, электронные письма со специальными символами могут легко обмануть незамеченный глаз.

Может быть трудно изменить свой распорядок дня и беспокоиться о своей безопасности. Однако, если вы хотите сохранить криптовалюту в своем распоряжении, необходимо выполнить вышеуказанные шаги.

источник: krypto.mn

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