Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента Сербии

Александр Вучич

CentralAsia (CA) - Действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о своей победе на выборах главы государства, сообщает Pink TV.

«Я — единственный, кто выиграл дважды в первом туре», - отметил Вучич.

По его словам, у него от 59,9% до 60,1% голосов.

Основной соперник Вучича — Здравко Поноша из оппозиционной коалиции «Единство ради победы Сербии» — набрал, по его данным, 17,16% голосов.

По данным Республиканской избирательной комиссии, по состоянию на 00:17 по местному времени за действующего президента проголосовали 66,15% избирателей, а за Поношу — 12,52%. Всего в президентских выборах участвовали 8 кандидатов.

Вучич — кандидат от коалиции «Александр Вучич: вместе можем все!», в которую входят его Сербская прогрессивная партия вместе с Социалистической партией Сербии и «Союзом венгров Воеводины». Она одержала победу на парламентских выборах, которые также прошли 3 апреля.

По данным Вучича, коалиция заручилась поддержкой 44% избирателей, а ее основной соперник, оппозиционная коалиция из десяти партий «Единая Сербия», — 13,6%. По данным избиркома, у «Вместе можем все!» 48,69%, у «Единой Сербии» — 9,22%.

В 2017 году Вучич выиграл выборы с результатом 55,08% голосов. В мае он принес присягу и возглавил страну. До этого он занимал пост премьер-министра.