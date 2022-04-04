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В ЕЭК заявили о доминирующей доле рубля в торговле стран ЕАЭС

CentralAsia (CA) -  Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Кыргызстаном», - сообщил он.

По словам собеседника агентства, на этом возможности использования российской нацвалюты не исчерпываются. Так, 40% торгового оборота с Кыргызстаном обслуживается в долларах. Американская валюта занимает второе место в торговле с Казахстаном и Белоруссией — 28% и 9% соответственно.

При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже.

«Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России», - заявил Глазьев.

Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.

«Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам», - заключил он.

Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.

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