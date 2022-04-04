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ВОЗ передала Таджикистану оборудование для утилизации медицинских отходов

CentralAsia (TJ) -  Всемирная организация здравоохранения передала Таджикистану оборудование для утилизации медицинских отходов, сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения страны.

В процессе передачи отмечалось, что медицинские отходы несут серьезный вред для врачей, пациентов и окружающей среды, поэтому их безопасный сбор и утилизация являются одним из приоритетов сферы здравоохранения.

Теперь в распоряжении таджикских врачей – 14 инсинераторов.

Инсинератор – это установка для утилизации различных типов отходов путем высокотемпературного контролируемого обезвреживания с последующей очисткой отходящих газов.

Они позволяют создать благоприятные условия для централизованного обезвреживания и последующей ликвидации остатков медицинских средств.

Минздрав республики доставит и установит аппараты в города и районы страны согласно приказу.

Ранее Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана отчиталось о полностью сформированном коллективном иммунитете против коронавирусной инфекции.

Это стало возможно благодаря кампании по вакцинации, которая затронула 5 млн человек, или 92,2% от взрослого населения республики.

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