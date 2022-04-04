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В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В воскресенье больше всего инфицированных выявлено в столице и Ташкентской области

На 4 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 237 888. В течение прошедших суток зафиксированы 35 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

За день выздоровели 37 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 235 711).

На лечении находятся 535 больных COVID-19.

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