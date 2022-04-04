Состоится Build Mongolia 2022 — международная выставка строительства и передовых технологий

CentralAsia (MNG) - Build Монголия 2022 — это технологическая выставка, которая объединяет строительство, инфраструктуру, горнодобывающую промышленность и передовые технологии, играющие решающую роль в экономическом развитии страны. Выставка пройдет 20-22 апреля 2022 года в СК «Степь-Арена-Ледовый дворец».

Помимо представления лучших технологий в строительной отрасли, на выставке будут представлены обсуждения государственной политики по текущим вопросам в каждом секторе, чтобы предоставить инвесторам, поставщикам и другим посетителям информацию о строительном, горнодобывающем, энергетическом и транспортном секторах Монголии.

Build Монголия 2022 — это возможность для международных поставщиков оценить развитие этих секторов в Монголии, с другой стороны, внедрить лучшие мировые технологии и практики в секторах энергетики, строительства и градостроительства, которые являются важными секторами монгольской экономики, а также в качестве моста для многостороннего сотрудничества является важной мерой.

В этом году Build Монголия 2022 пройдет во второй раз. При этом она будет организована в более широком масштабе. ООО «Батсээр» является генеральным спонсором выставки, ООО «Toyota Sales Mongolia» является золотым спонсором, а ООО «Соёолон Интернэшнл» является серебряным спонсором.

Bloomberg TV, Mongolian Mining Journal и Mongolian Economy являются медиа-спонсорами.

В качестве поддерживающих организаций также сотрудничают Министерство строительства и градостроительства, Министерство дорог и транспорта, Министерство энергетики, Министерство горнорудной и тяжелой промышленности, ООО «Оюу-Толгой».

К выставке присоединились более 150 ведущих организаций из более чем 10 стран мира.

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