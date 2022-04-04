ЮНФПА реализует свою 7-ю программу в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня министр иностранных дел Б.Батцэцэг приняла г-на Халида Шарифи, странового директора ЮНФПА в Монголии, в связи с его инаугурацией.

Министр иностранных дел Б.Батцэцэг подчеркнула, что Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) активно занимается защитой здоровья матерей и младенцев, поддержкой развития детей и молодежи и прекращением гендерного насилия. Она также выразила уверенность, что 7-я Программа ЮНФПА, которая будет реализована в Монголии в 2023-2027 годах, будет способствовать реализации социально-экономических целей Монголии.

Г-н Халид Шарифи отметил, что Правительство Монголии успешно преодолевает пандемию в результате оперативных действий и вакцинации против COVID-19, и выразил удовлетворение реализацией Программы 6 ЮНФПА в 2017-2022 гг.

Халид Шарифи, страновой директор ЮНФПА в Монголии, афганский врач, специализирующийся на общественном здравоохранении и управлении здравоохранением, опытный специалист. До своего назначения в Монголию он работал специалистом ЮНФПА по планированию, мониторингу и оценке, заместителем представителя-резидента и заместителем представителя в Афганистане.

источник: МИД Монголии

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