экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане партия «Миллий Тикланиш» высказалась против проведения акции «Бессмертный полк»

CentralAsia (UZ) -  «Бессмертный полк – это демонстрация «мягкой силы» и орудие пропаганды Советского Союза. Мы против таких демонстраций!», – написал 3 апреля в своем Telegram-канале заместитель спикера Законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров.

Также Кадыров отметил вклад Узбекистана в победе над фашизмом.

«Узбекский народ принимал заметное участие в победе человечества над фашизмом. Борьба наших отцов за свободу против захватчиков и деструктивных националистов должна быть увековечена и ценится до конца дней. Для нас ценность не в том, чтобы фотографировать их по городу, а в том, чтобы благословить их души, пожелать им всего самого лучшего на свете. Чистую память о наших мучениках нужно беречь, а не приносить в очередной раз в жертву ненавистным политическим целям!», – подчеркнул он.

В Узбекистане интерес к шествию «Бессмертный полк», проведение которого спонсируют посольство России в Ташкенте и Агентство «Россотрудничество», возрос с приходом к власти президента Шавката Мирзиеева. Однако в последние годы это мероприятие отменялось из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В этом году инициативная группа уже подала заявление в ГУВД Ташкента на проведение в этом году «Бессмертного полка» на 9 мая. Однако разрешат ли узбекские власти провести в этом году данную акцию – пока неизвестно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса
  • В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева
  • За сутки в Узбекистане выявлено 25 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com