В Узбекистане партия «Миллий Тикланиш» высказалась против проведения акции «Бессмертный полк»

CentralAsia (UZ) - «Бессмертный полк – это демонстрация «мягкой силы» и орудие пропаганды Советского Союза. Мы против таких демонстраций!», – написал 3 апреля в своем Telegram-канале заместитель спикера Законодательной палаты парламента Узбекистана, лидер партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров.

Также Кадыров отметил вклад Узбекистана в победе над фашизмом.

«Узбекский народ принимал заметное участие в победе человечества над фашизмом. Борьба наших отцов за свободу против захватчиков и деструктивных националистов должна быть увековечена и ценится до конца дней. Для нас ценность не в том, чтобы фотографировать их по городу, а в том, чтобы благословить их души, пожелать им всего самого лучшего на свете. Чистую память о наших мучениках нужно беречь, а не приносить в очередной раз в жертву ненавистным политическим целям!», – подчеркнул он.

В Узбекистане интерес к шествию «Бессмертный полк», проведение которого спонсируют посольство России в Ташкенте и Агентство «Россотрудничество», возрос с приходом к власти президента Шавката Мирзиеева. Однако в последние годы это мероприятие отменялось из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В этом году инициативная группа уже подала заявление в ГУВД Ташкента на проведение в этом году «Бессмертного полка» на 9 мая. Однако разрешат ли узбекские власти провести в этом году данную акцию – пока неизвестно.