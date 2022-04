ISW: Российские войска завершают отход с восточного и западного берегов Днепра (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска завершают отход, но не в надлежащем порядке. Украинские силы продолжают очищать Киевскую область от войск РФ.

Выводы института:

Российские войска завершают отход как с восточного, так и с западного берегов Днепра, отходя из-под Чернигова на север и из Броваров на восток.

Российским силам, отступающим из-под Киева, вероятно, потребуется значительное время, прежде чем они смогут вернуться в бой.

Случаи отказа от приказов о ведении боевых действий среди российских подразделений продолжаются и могут привести к передислокации двух БТГ, прибывших в последние дни вблизи Донбасса, в места базирования в Южной Осетии.

Дальнейшее существование независимого украинского государства со столицей в Киеве в настоящее время больше не подвергается сомнению, хотя остается много боевых действий.