В Узбекистане продовольственные товары в марте подорожали на 2,5% - Госкомстат РУз

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные по инфляции в потребительском секторе в марте текущего гоа. За отчетный период в стране товары и услуги подорожали на 1,5%.

Согласно отчету статведомства, лидерами по росту цен и тарифов в марте, как и в феврале, стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 2,5% (в годовом выражении прирост составляет 14,5%). Непродовольственные товары прибавили в цене на 1,1% (в годовом выражении на 8,2% выше), платные услуги — на 0,4% (в годовом выражении на 6,5% выше).

В целом, с начала года продовольственные товары подорожали на 4,4%, непродовольственные — на 2,1%, платные услуги — на 1,5%.

В марте 2022 года лидерство по росту цен за месяц принадлежит плодоовощной продукции. Овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые прибавили в цене на 9,7%, фрукты и орехи стали дороже на 2,4%.

За квартал лидерами по росту цен стали баклажаны (в 1,7 раза), свежие огурцы, помидоры и болгарский перец (в 1,4 раза). Ощутимее всего в этой группе снизились цены на мандарины (на 6,7%).

Больше всех за месяц подорожал сахар-песок — 12,8%. За три месяца он вырос в цене на 14,5% (относительно марта 2021 года — на 36,6%).

Хлопковое масло за год подорожало на 28,9%, за март — на 2,1%. Подсолнечное масло за год подорожало на 26,9% и на 3,1% за прошлый месяц.

По группам продовольственных товаров в годовом выражении больше всего подорожали овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (34,6%), масложировая продукция (24,2%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (17,8%). Затем идут фрукты и орехи (14,5%), рыба и другие морепродукты (12,8%), молоко, молочные продукты и яйца (10,3%).