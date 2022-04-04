экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Войска ДНР освободили населенный пункт Новобахмутовка, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Подразделения войск Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили населенный пункт Новобахмутовка. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск ДНР развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», - сказал он.

По его словам, в ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины, подразделения Народной милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 км и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Казахстане выявлено 11 случаев коронавируса
  • В ООН сообщили о гибели 1417 мирных жителей на Украине
  • За сутки в Узбекистане выявлено 25 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com