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Более 200 иностранцев лишились казахстанского гражданства

CentralAsia (KZ) -  220 жителей Акмолинской области уличили в двойном гражданстве и лишили статуса гражданина Казахстана. Об этом сообщает департамент полиции области, передает Orda.kz.

В соответствии с конституцией РК, за казахстанцем не признаётся гражданство другого государства то есть иностранный житель не может одновременно быть гражданином Казахстана.

Если казахстанец получает гражданство другого государства, то с этого момента гражданство Республики Казахстан аннулируется.

«В апреле 2022 года на территории области выявлена гражданка, которая имела двойное гражданство. 54-летняя правонарушительница была привлечена к административной ответственности и решением суда выдворена за пределы Казахстана», – говорится в сообщении департамента полиции Акмолинской области.

Двойное гражданство — административное правонарушение, которое предусматривает либо штраф в размере 200 МРП (612 тыс. тенге), либо депортацию за пределы Казахстана.

Человека, утратившего гражданство Казахстана при использовании документов, паспорта или удостоверения личности гражданина РК ждёт штраф размере 100 МРП (306 тыс. тенге).

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