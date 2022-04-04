Минобороны России сообщило об уничтожении 14 военных объектов Украины

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CentralAsia (CA) - Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, среди них 2 пункта управления, 2 пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка (Кривоградская область) и Верхнеторецкое (Донецкая область), одна артиллерийская батарея, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 3 склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Вооруженные силы России также нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева 3 апреля, уничтожено 3 вертолета ВСУ, сообщил генерал.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь сбили 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка (Донецкая область), Индустриальное (Луганская область), Великая Новоселка (Донецкая область).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 810 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.