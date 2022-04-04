Правительство Монголии предоставит Украине помощь в размере 200 тысяч долларов

CentralAsia (MNG) - Сегодня /4 апреля 2022 года/ состоялось внеочередное заседание Правительства Монголии.

На заседании обсуждался законопроект о предотвращении и снижении последствий роста цен и нехватки основных товаров, вызванных международным кризисом, а также другие сопутствующие законодательные акты.

И в зависимости от ситуации в России и Украине было принято решение об оказании гуманитарной помощи Украине.

Правительство Монголии согласилось предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 200 000 долларов.

В частности, было принято решение о выделении 150 000 долларов США через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН и 50 000 долларов США из Государственного резервного фонда Монголии через Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения