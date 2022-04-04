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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 40 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 18300 человек

танки — 647,

боевые бронированные машины — 1844,

артиллерийские системы — 330,

РСЗО — 107,

средства ПВО — 54,

самолеты — 147,

вертолеты — 134,

автомобильная техника — 1273,

корабли/катера — 7,

цистерны с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92,

специальная техника — 25,

пусковые установки ОТРК — 4,

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