Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 40 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личный состав - около 18300 человек танки — 647, боевые бронированные машины — 1844, артиллерийские системы — 330, РСЗО — 107, средства ПВО — 54, самолеты — 147, вертолеты — 134, автомобильная техника — 1273, корабли/катера — 7, цистерны с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня — 92, специальная техника — 25, пусковые установки ОТРК — 4, За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia