Состоялось 2-е заседание монголо-польской межправительственной комиссии

CentralAsia (MNG) - В виртуальном формате прошло 2-е заседание монголо-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Заседание проходило в режиме онлайн под председательством министра строительства и городского развития Монголии Б. Мөнхбаатар и заместителя министра развития и технологий Польши Гжегожа Пеховяка.

В ходе встречи было принято решение построить завод по переработке твердых отходов в городе Эрдэнэт за счет льготного кредита Польши, расширить и реконструировать очистные сооружения в 5 аймаках, включая Баян-Өлгий, Говьсумбэр, Увс, Завхан и Дорнод.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах электронного правительства, информационных технологий, автомобильного транспорта, геологии, сельского хозяйства, ветеринарии, легкой промышленности, культуры, археологии, туризма, социальной защиты и здравоохранения.

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