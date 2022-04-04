экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялось 2-е заседание монголо-польской межправительственной комиссии

CentralAsia (MNG) -  В виртуальном формате прошло 2-е заседание монголо-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Заседание проходило в режиме онлайн под председательством министра строительства и городского развития Монголии Б. Мөнхбаатар и заместителя министра развития и технологий Польши Гжегожа Пеховяка.

В ходе встречи было принято решение построить завод по переработке твердых отходов в городе Эрдэнэт за счет льготного кредита Польши, расширить и реконструировать очистные сооружения в 5 аймаках, включая Баян-Өлгий, Говьсумбэр, Увс, Завхан и Дорнод.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах электронного правительства, информационных технологий, автомобильного транспорта, геологии, сельского хозяйства, ветеринарии, легкой промышленности, культуры, археологии, туризма, социальной защиты и здравоохранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие при просьбе США
  • В Монголии 16 дней подряд не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19
  • Дни узбекского кино прошли в Таджикистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com