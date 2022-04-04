Совещание глав министерств стран ШОС пройдет в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана пройдет 8 апреля в Ташкенте, заявили в министерстве инновационного развития республики 4 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во время встречи главы министерств и ведомств стран ШОС обсудят перспективы научно-технического сотрудничества государств-членов ШОС до 2025 года.

В ведомстве отметили, что Узбекистан поднимет вопрос о развитии искусственного интеллекта.

В министерстве напомнили, что подобные мероприятия проводятся в рамках ШОС с 2010 года. Они играют эффективную роль в укреплении научно-технологического и инновационного сотрудничества. Также содействуют наращиванию взаимовыгодному сотрудничеству между государствами-членами ШОС в сфере науки и техники.