Авиакомпания «Сибирь» возобновила полёты из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Российская авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) возобновила полёты из/в Таджикистан. Первый рейс после перерыва был осуществлен 3 апреля по направлению Худжанд – Москва - Худжанд. Билеты продавались по цене от 2 тыс. 491 сомони ($190), сообщили «Азия-Плюс» в представительстве авиакомпании «Сибирь» в Таджикистане.

«Авиакомпания полностью возобновила полёты, которые были приостановлены с 5 марта. Уже осуществлены три рейса, два рейса по маршруту Худжанд-Москва и один рейс по маршруту Душанбе-Новосибирск», - отметили в представительстве.

Там также отметили, что с завтрашнего дня, 5 апреля будет возобновлен рейс по маршруту Бохтар-Новосибирск-Бохтар.

Самолеты по этому направлению будут летать 2 раза в неделю по вторникам и средам», - сказали в компании.

Согласно данным на официальном сайте авиакомпании «Сибирь», билеты по направлению Худжанд-Москва стоят от 2 тыс. 450 сомони до 2 тыс. 690 сомони ($188 - $207), в обратном направлении билеты можно приобрести за 1 тыс. 120 сомони ($86). Стоимость авиабилетов по маршрутам Худжанд-Новосибирск начинается от 4 тыс. 120 сомони ($317), Бохтар – Новосибирск - 4 тыс. 412 сомони ($340), а полет по маршруту Душанбе – Новосибирск пассажирам обойдется 4 тыс.327 сомони ($333).

На днях авиакомпания «Сомон Эйр» также объявила об увеличении количества рейсов из Душанбе в Москву и обратно.

Авиакомпания «Сибирь» прекратила осуществлять международные полёты, в том числе, в Таджикистан 5 марта. Тогда десятки таджикских авиапассажиров не смогли долететь до места назначения.

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