В Узбекистане обнаружен новый для науки цветок

CentralAsia (UZ) - Впервые за последние 80 лет в Узбекистане обнаружен новый вид цветов, относящихся к семейству Айиктавон, передает пресс-служба Академии наук Республики Узбекистан.

Отмечается, что этот уникальный вид семейства лютиковых был обнаружен учеными Института ботаники АН РУз в Байсунских горах Сурхандарьинской области и получил название Ranunculus tojibaevii.

1 апреля 2022 года PhytoKeys, один из самых популярных ботанических журналов, опубликовал статью о новом виде растения.

Последний новый вид во флоре Узбекистана, относящийся к роду Ranunculus, был выделен в 1941 году и получил название Ranunculus vvedenskyi.