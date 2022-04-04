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Генпрокуратура Украины: С начала российских военных действий погиб 161 ребенок
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генпрокуратура Украины сообщила о гибели по меньшей мере 161 ребенка за время российских военных действий. В ведомстве подчеркивают, что данные являются предварительными.

Были ранены 264 ребенка.

«По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях, - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

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