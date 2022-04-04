Дни узбекского кино прошли в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - С 30 марта по 2 апреля в Таджикистане прошли Дни узбекского кино и IV Совет директоров киностудий СНГ и Грузии.

В рамках Дней узбекского кино зрителям были показаны художественные фильмы “101 рейс”, “Бир кунлик туй”, “Туткунлик” и документальный фильм “Матонат мактаби”.

Премьеры кинофильмов демонстрировались на телеканалах Республики Таджикистан, в том числе на телеканале “Синамо”, передает УзА.

Церемония закрытия Дней узбекского кино в Таджикистане впервые была организована в рамках церемонии вручения первой таджикской национальной кинопремии «Точи сомон». Члены узбекской делегации тоже приняли участие в мероприятии и вручили статуэтки победителям.

Делегация Узбекистана также приняла участие в важнейшем мероприятии – Совете директоров киностудий стран СНГ и Грузии. В его работе участвовали ведущие киностудии стран СНГ и Грузии. Решением членов Совета был образован международный альянс под рабочим названием «Международное творческое объединение киностудий СНГ и Грузии». Созданной рабочей группе было поручено сформировать устав и структуру объединения. Председателем ассоциации единогласно избран генеральный директор Агентства кинематографии Узекистана Фирдавс Абдухаликов.

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