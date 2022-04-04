«Ведомостям» стало известно о четырех основных направлениях переговоров России и Украины

CentralAsia (CA) - Переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления (четыре «корзины»), сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с некоторыми аспектами этого процесса. О них же слышал собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента РФ.

По словам собеседников издания, первое направление касается внеблокового статуса Украины — стороны обсуждают, должна ли страна и в дальнейшем сохранять нейтральность или может вступить в НАТО. Источники отмечают, что также нет согласия по вопросу гарантий внеблокового статуса. Украинская сторона хочет гарантий, которые напоминали бы пятую статью договора НАТО — и обещали прямую военную помощь в случае угрозы.

Второе направление переговоров — вопрос демилитаризации. Украина, по словам собеседников издания, настаивает на сохранении текущей численности войск, но российская сторона считает, что она должна быть в несколько раз меньше и не иметь ряда дальнобойных систем. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов уточнил, что Москва считает, что численность армии Украины не должна превышать 50 тыс. человек. Киев же предлагает взять за образец пример Финляндии — оценить численность армии этой страны и провести корреляцию с учетом численности ее населения. В Финляндии в 2020 году было 21 500 солдат на 5,5 млн человек, на Украине проживает свыше 42 млн человек, следует из данных британского справочника Military Balance.

Еще одним предметом переговоров является политическое устройство Украины, отмечают источники. По словам Кортунова, в этом вопросе есть разногласия, так как Россия будет настаивать на устранении праворадикальных политических группировок. «Но именно эти группировки оказывают России наибольшее сопротивление и активны в общественном пространстве на Украине», — уточнил он.

Самым сложным вопросом переговоров называют четвертое направление — о границах Украины. По словам собеседника «Ведомостей», признаков компромисса в этом нет. Москва настаивает, что Крым — российский, и этот статус не обсуждается, как и признание независимости Донбасса. Украинская сторона требует от России вывести войска на позиции от 23 февраля.

Все направления переговоров взаимосвязаны, говорит близкий к администрации президента РФ источник «Ведомостей»: «То есть договоренности ни по одному из них отдельно практического смысла не имеют, и неудачный исход по одному из направлений испортит результат». Но, вероятно, это небыстрый процесс, ведь «любой из четырех блоков не будет работать без полной смены нынешней власти» на Украине, полагает собеседник «Ведомостей».

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации, помощником президента страны Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По итогам стороны заявили о продвижении в некоторых вопросах.