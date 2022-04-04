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Bild: Германия готовится выслать до 100 российских дипломатов

CentralAsia (CA) -  Власти Германии планируют выслать из страны около 100 сотрудников российских дипмиссий, которых подозревают в шпионаже, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники. Решение может быть принято уже на этой неделе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал поручение изучить вопрос и провести проверку.

Ранее Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, его обвинили в шпионаже в сфере космических технологий. 29 марта решение о высылке приняли четыре страны Евросоюза — Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия, в общей сложности они высылают 43 российских дипломата.

Массовые высылки российских дипломатов происходят в ответ на военные действия российской армии на Украине, которая продолжается с 24 февраля.

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