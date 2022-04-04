На востоке Узбекистана в арыках течет вода с кровью (фото)

На востоке Узбекистана в арыках течет вода с кровью

CentralAsia (UZ) - В арыках на востоке Узбекистана жители заметили воду цвета крови. Проверка выяснила, что причиной тому стала неисправность канализации на частной скотобойне.

В узбекском сегменте соцсетей распространились фотографии и информация о том, что в арыках города Намангана, расположенных возле школ и домов, течет вода цвета крови. В региональном УЧС прокомментировали данную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УЧС, по данному факту была проведена проверка. Установлено, что вода с кровью появилась в оросительных каналах города результате неисправности канализации на скотобойне, принадлежащей одному из частных предпринимателей.

В настоящее время сотрудники регионального УЧС, службы ветеринарии, экологии и охраны окружающей среды города занимаются устранением последствий утечки.