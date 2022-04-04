В Туркменистане ученые из местного сырья получили реагент для опреснения морской воды

CentralAsia (TM) - Одна из последних разработок туркменских химиков – способ получения коагулянтов (очистителей) для опреснения морской воды, передает «Туркменпортал».

Данная разработка для получения питьевой воды за счёт переработки морской путём коагуляции предназначена для освоения крупными нефтегазодобывающими производствами и предприятиями Прикаспия.

В рамках государственной программы импортозамещения учёными Института химии АН Туркменистана проведены исследования на основе местного сырья. В качестве хлорида железа предложено использовать отходы металлообработки предприятий и соляную кислоту, которую производят туркменские предприниматели.

Установки по его выработке химики предлагают внедрить в ПО «Марыазот», так как все необходимые ингредиенты в основном находятся в этом регионе, что снизит транспортные расходы. Учитывая широкую потребность в этой продукции со стороны предприятий страны и возможность её дальнейшего экспортирования за рубеж, вытекает экономическая целесообразность в налаживании данного производства.