Президент Татарстана опубликовал новое видео с алабаем, подаренным президентом Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях новое видео с туркменским алабаем Акдусом, сообщает газета «Челнинские Известия».

«Уже год исполнился! Быстро растет! Акдусның бүген туган көн!» — написал Минниханов.

Белого щенка алабая в прошлом году ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава республики часто постит фотографии домашнего питомца с прогулки. Кличка пса в переводе с татарского языка означает «Белый друг».