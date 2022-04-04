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Президент Татарстана опубликовал новое видео с алабаем, подаренным президентом Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях новое видео с туркменским алабаем Акдусом, сообщает газета «Челнинские Известия».

«Уже год исполнился! Быстро растет! Акдусның бүген туган көн!» — написал Минниханов.

Белого щенка алабая в прошлом году ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава республики часто постит фотографии домашнего питомца с прогулки. Кличка пса в переводе с татарского языка означает «Белый друг».

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