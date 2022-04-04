Новая Зеландия ввела новые санкции против «российских олигархов»

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CentralAsia (CA) - Новая Зеландия одобрила санкции против еще 36 граждан РФ, объявила глава МИД страны Нанаиа Махута. В черный список, по ее словам, попали «российские олигархи или их близкие родственники», тесно связанные с российскими властями. Конкретные фамилии она не назвала.

Министр уточнила, что в санкционный список включили «богатейших деловых людей, а также председателей и директоров некоторых крупнейших российских компаний». Им запрещен въезд в Новую Зеландию, их активы заморозят. Они также не смогут использовать существующие в стране «финансовые системы», чтобы обходить другие санкции, уточнила госпожа Махута.

Она напомнила, что это уже второй пакет санкций против России. «Дополнительные меры будут приняты в предстоящие недели», - пообещала глава новозеландского МИД.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на российскую «военную операцию» на Украине, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. В марте Новая Зеландия внесла в черный список 100 россиян, в числе которых были сам президент РФ, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Позднее правительство Новой Зеландии распространило санкции и на депутатов Госдумы.