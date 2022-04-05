Прямой авиарейс Монголия — Индия будет выполняться с лета этого года

CentralAsia (MNG) - Монголо-индийское стратегическое партнерство и сотрудничество будут иметь различные успехи и достижения в этом году, подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Монголии М.П.Сингх.

В ходе деловой встречи, организованной по вопросам расширения монголо-индийского сотрудничества в области торговли, технологий и туризма, посол также отметил, что реализуются проекты строительства нефтеперерабатывающего завода, а также центра обучения и аутсорсинга в области IT и кибербезопасности при льготном кредите правительства Индии.

Подчеркнув, что нефтеперерабатывающий завод является основой двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства, он затем сказал, что этот проект имеет большое значение, поскольку он позволяет Монголии стать энергонезависимой. Проект финансируется за счет льготного кредита в размере 1,3 миллиарда долларов США.

В ходе встречи также было объявлено, что прямые рейсы между Монголией и Индией планируется начать осуществлять с лета этого года авиакомпанией Hunnu Air. При наличии прямых рейсов станет возможным напрямую обсуждать и расширять сотрудничество в различных сферах, таких как туризм, религия, образование и IT.

В области IT начаты работы по строительству Центра IT-образования и аутсорсинга. Проект реализуется за счет льготного кредита в размере 20 млн долларов США от правительства Индии. Монгольских студентов будут готовить по 16 специальностям в центре, который планируется создать при Монгольском университете науки и технологий.

Кроме того, в Министерстве обороны будет создан учебный центр по кибербезопасности. Недавно также был запущен проект по подготовке 1000 учителей английского языка в Монголии и Индии.

В ходе встречи участники также отметили возможности двустороннего сотрудничества в области кинопроизводства.

В деловой встрече приняли участие начальник канцелярии посольства Индии Санджив Кумар, бывший посол Монголии в Индии Дж.Ганболд, руководители Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, представители Индийско-монгольского делового совета, а также юридических и владельцы бизнеса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения