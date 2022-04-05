Будет запрещен вывоз через границу драгоценных металлов и валюты на сумму ₮20 млн

CentralAsia (MNG) - Новый законопроект, представленный правительством в Великий Государственный Хурал (парламент), включает положение, запрещающее монгольским гражданам и иностранцам без гражданства вывозить через границу драгоценные металлы и иностранную валюту на сумму 20 миллионов тугриков (примерно 6700 долларов США).

Состоялось специальное заседание Кабинета Министров для обсуждения законопроекта о сокращении поставок и негативного воздействия основных видов товаров и продуктов, вызванного международным кризисом, и других связанных с ним нормативно-правовых актов. В соответствии с Законом о порядке проведения парламентских сессий было решено внести его в парламент на безотлагательное рассмотрение.

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