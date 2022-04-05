Монголия намерена запретить россиянам ввоз некоторых продуктов, таких как рис и сахар

З.Мэндсайхан

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Мэндсайхан Загджав выступил с информацией после заседания Кабинета Министров.

«Российские граждане, прибывающие в Монголию, могут ввозить из Монголии определенные продукты, такие как рис и сахар. В результате может возникнуть дефицит этого вида продукции в нашей стране. Поэтому реэкспорт запрещен», — отметил министр З.Мэндсайхан.

«Мы заготовили 12 тонн резервного мяса, из них 10 процентов козлятина, 30 процентов говядина, остальное баранина. Резервное мясо будет продаваться до тех пор, пока новое мясо будет на рынок. Резервное мясо продается ниже рыночных цен. Эта политика продолжается. На сегодняшний день продано 360 тонн мяса. В среднем в сутки продавалось 60-70 тонн мяса, а сейчас больше 50 тонн произвести невозможно. Потому что продажи плохие. Работают 468 или достаточно точек продаж», — сказал министр.

«Кроме того, для стабилизации поставок муки будут подготовлены такие препараты, как удобрение для весеннего сева», — добавил он.

«В этом году мы продолжим сажать большие объемы зерна. Новый закон предусматривает, что министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности имеет право запретить экспорт определенных продуктов. Мы изучим и решим, какие продукты будут запрещены».

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