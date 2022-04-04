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Президенты Казахстана и Турции обсудили ситуацию в Украине

CentralAsia (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев 4 апреляпровел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Акорды.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Президенты обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

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