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Узбекистан возобновляет рейсы в Париж после двухлетнего перерыва

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания «Uzbekistan Airways» после двухлетнего перерыва возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент – Париж – Ташкент, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается, авиарейсы будут выполняться по вторникам и пятницам с 29 апреля по 10 июня 2022 года.

Ранее сообщалось о возобновлении после долгого перерыва авиасообщения по маршруту Ташкент – Баку.

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