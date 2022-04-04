Узбекистан возобновляет рейсы в Париж после двухлетнего перерыва

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Uzbekistan Airways» после двухлетнего перерыва возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент – Париж – Ташкент, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается, авиарейсы будут выполняться по вторникам и пятницам с 29 апреля по 10 июня 2022 года.

Ранее сообщалось о возобновлении после долгого перерыва авиасообщения по маршруту Ташкент – Баку.