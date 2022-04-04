Глава Узбекистана поздравил премьер-министра Венгрии и президента Сербии с переизбранием

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля направил поздравление премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с победой возглавляемой им партии на выборах в парламент этой страны.

В минувшее воскресенье в Венгрии по итогам парламентских выборов безоговорочное первое место получила партия «Фидес» (вместе с постоянными союзниками из Христианско-демократической народной партии), что позволит ее лидеру Виктору Орбану сохранить за собой должность премьер-министра страны,

Глава государства также поздравил президента Республики Сербия Александра Вучича с переизбранием на этот пост.

Сегодня Вучич объявил о своей победе в первом круге президентских выборов. Вучич сообщил, что за его кандидатуру проголосовали около 59,9 процента избирателей (более 2,2 млн человек).