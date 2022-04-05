Горнодобывающая компания обязалась посадить 10 миллионов деревьев в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Aspire Mining обязалась посадить 10 миллионов деревьев в Монголии на недавней церемонии подписания в столице страны.

Фонд ресурсов встретился с президентом Монголии, премьер-министром и министром окружающей среды в Улан-Баторе, где пообещал посеять 10 миллионов саженцев в аймаке Хубсугул на северо-западе страны.

Обязательство Aspire является частью обещания правительства Монголии посадить 1 миллиард деревьев в Монголии к 2030 году, как было объявлено в прошлом году.

Кампания по массовой посадке является частью усилий страны по уменьшению воздействия глобального изменения климата и увеличению вклада Монголии в достижение Целей ООН в области устойчивого развития.

Правительство Монголии потратит не менее 1% своего валового внутреннего продукта на эту зеленую инициативу, посадив деревья в три этапа до 2030 года.

На сегодняшний день 76,9% территории Монголии затронуто опустыниванием. Подсчитано, что если цель кампании будет достигнута, 120 миллионов гектаров сильно опустыненных земель сократятся на 4%, лесной покров увеличится на 9%, а выбросы парниковых газов сократятся на 600 000 тонн.

Министр окружающей среды и туризма Монголии отметил, что компании будут играть большую роль в кампании, а некоторые крупные частные компании решат посадить от 20 до 120 миллионов деревьев в течение следующего десятилетия.

Обязательство компании Aspire по посадке деревьев является дополнением к обязательствам, которые она взяла на себя в плане управления окружающей средой для своего стопроцентного проекта мирового класса по добыче коксующегося угля Овоот. Овоот — один из двух активов по коксующемуся углю, которые Aspire разрабатывает на северо-западе Монголии. Компания также владеет 90% проекта Нуурстэй в аймаке Хубсугул.

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