В Казахстане намерены ограничить экспорт зерна и муки

CentralAsia (KZ) - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по введению ограничений на экспорт муки и зерна, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Мы сейчас прорабатываем, это будут такие объемные цены, они не помешают экспорту как муки, так и зерна. Российская Федерация ввела у себя временный запрет на экспорт пшеницы и экспорт зерновых. Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления, на экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, экспортеры не хотят продавать зерно на внутренний рынок, ждут, когда цены поднимутся. «Мы же все видим, читаем новости, знаем, что будет расти цена в мире. Если возьмем биржевые цены, можно увидеть, что это все растет изо дня в день. Поэтому здесь есть некоторая несогласованность между переработчиками муки и производителями зерна. Будет введено соответствующее ограничение (на экспорт - прим. ред), и определенную часть они должны будут направить на внутренний рынок», - отметил министр.

Он заверил в том, что на крайний случай запасы муки имеются и в Продкорпорации. «Поэтому мы готовы в крайнем случае, если будет дефицит - а это невозможно благодаря положительному балансу. Просто производители зерна ждут повышения цены и не хотят продавать мукомольщикам, с этим связан временный дисбаланс. Это не связано с тем, что нет пшеницы или зерна. Все устаканится, все будет хорошо», - заключил глава Минсельхоза.

При этом Карашукеев не назвал конкретных сроков введения ограничений.

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