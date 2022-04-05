В Монголии более 2 недель не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии был выявлен 81 новый случай заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 37 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 44 случая были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 22 находятся в легком, 115 — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом и 8 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии 17 дней подряд не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 108.

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