Клуб «Дэрэн» в Монголии предлагает сборной по футболу возможность тренироваться круглый год

CentralAsia (MNG) - Клуб «Дэрэн», основанный в 2008 году, является первым детским футбольным клубом Монголии. Д.Мөнхчулуун, основатель клуба, рассказал, что все началось с набора 20 детей из юрточного района Яармаг г. Улан-Батор. Сейчас многие из этих детей играют в сборной по футболу.

Сегодня в клубе «Дэрэн» более 200 постоянных игроков и более 600 членов. Теперь есть аэродром, где также могут проходить зимние тренировки.

Б.Батмөнх, первый спортсмен клуба «Дэрэн», в настоящее время обучает юных членов своего клуба.

Он поделился своим оптимизмом в отношении того, что развитие монгольского футбола может выйти на мировой уровень.

На тренировке основатель объяснил, что они последовали совету иностранных тренеров и выиграли серебряную медаль в крупнейшем соревновании Монголии, сублиге.

Также клуб добился многих успехов в детских и юношеских соревнованиях и успешно участвовал во всемонгольских и зарубежных соревнованиях.

«Я игрок Дэрэна. Я начал заниматься футболом в 2009 году, когда мне было 10 лет. Я учился в общей сложности 13 лет. Сейчас я играю в высшей лиге национальных высших лиг. Теперь я член сборной», — сказал Батмөнх.

«Мы играем в футбол с шести лет. Занимался футболом 3 года. Мне сейчас 9 лет. Мой отец основал футбольный клуб «Дерен», и мой брат присоединился к игре в футбол, но я присоединился к клубу вместе со своим братом», — сказал М.Төгөлдөр.

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