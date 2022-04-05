Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности

CentralAsia (CA) - Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия возглавил официальную украинскую делегацию для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Состав делегации утвердил президент Украины Владимир Зеленский. До этого переговоры велись делегациями без особого статуса.

Согласно указу президента, в состав делегации вошли:

- министр юстиции Денис Малюська;

- советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк;

- министр обороны Алексей Резников;

- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Членами делегации по согласию стали народные депутаты:

- Андрей Костин (фракция «Слуга народа»);

- Дмитрий Лубинец (группа «За майбутне»);

- Рустем Умеров (фракция «Голос»).

В состав делегации в качестве экспертов вошли:

- юрист-международник Александр Малиновский;

- посол Украины Александр Чалый.

Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины.

Арахамия входит в украинскую делегацию, которая ведет переговоры с российской стороной после начала «специальной военной операции». Зеленский 3 апреля заявил, что украинская и российская делегации близки к достижению договоренности.

В этот же день глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский перечислил предварительно согласованные позиции, среди которых нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины. Одним из главных требований России остается признание Крыма частью РФ и независимости ДНР и ЛНР. Зеленский утверждал, что о территориальных уступках речи быть не может.