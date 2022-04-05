Застрявшие за границей граждане Туркменистана переправляются на родину через Узбекистан

- Туркменистан, общество
- 9:33, 05 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - 1 апреля через пограничный пост Фарап из Узбекистана в Туркменистан вернулись 127 туркменских граждан.
По данным СМИ, вернувшихся туркменистанцев поместили в карантинную зону в Фарапском этрапе.
Согласно порядку, введённому в связи с пандемией коронавируса, въезжающие в Туркменистан лица определённый срок должны находиться под карантином.
На территории Узбекистана находятся тысячи граждан Туркменистана, ожидающих разрешения туркменских властей для возвращения на родину. Находящиеся в Бухарской области туркменистанцы приехали в Узбекистан из Турции и России,.
Сообщается, что возможное вовлечение в какие-либо антиправительственные движения возвращающихся на родину туркменских граждан проверяется на основе данных, собранных органами безопасности.
В связи с карантинными ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, тысячи туркменистанцев остаются в других странах без возможности вернуться.