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Застрявшие за границей граждане Туркменистана переправляются на родину через Узбекистан

CentralAsia (TM) -  1 апреля через пограничный пост Фарап из Узбекистана в Туркменистан вернулись 127 туркменских граждан.

По данным СМИ, вернувшихся туркменистанцев поместили в карантинную зону в Фарапском этрапе.

Согласно порядку, введённому в связи с пандемией коронавируса, въезжающие в Туркменистан лица определённый срок должны находиться под карантином.

На территории Узбекистана находятся тысячи граждан Туркменистана, ожидающих разрешения туркменских властей для возвращения на родину. Находящиеся в Бухарской области туркменистанцы приехали в Узбекистан из Турции и России,.

Сообщается, что возможное вовлечение в какие-либо антиправительственные движения возвращающихся на родину туркменских граждан проверяется на основе данных, собранных органами безопасности.

В связи с карантинными ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, тысячи туркменистанцев остаются в других странах без возможности вернуться.

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