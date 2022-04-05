В Узбекистане вводят индекс «Безопасная дорога»

CentralAsia (UZ) - С 1 июля 2022 года в Узбекистане вводится практика ведения индекса «Безопасная дорога» в разрезе каждого района (города) республики.

Постановлением главы государства от 4 апреля 2022 «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах», определяется, что районы (города) исходя из состояния организации дорожного движения на основе результатов индекса подразделяются на «зеленые», «желтые» и «красные» категории.

Кабинету Министров поручено в двухмесячный срок с привлечением ведущих научных организаций, ученых и специалистов обеспечить разработку и утверждение методологии ведения индекса.

Согласно постановлению, в целом актуальными направлениями обеспечения безопасности дорожного движения в стране определены:

- совершенствование инфраструктуры автомобильных дорог и улучшение их качества, создание надежных условий для безопасного движения участников дорожного движения на основе принципа приоритетности «пешеход – общественный транспорт – велотранспорт – автотранспорт»;

- поднятие на качественно новый уровень учебного процесса подготовки, переподготовки водителей, повышения их квалификации с внедрением в систему инновационных педагогических технологий;

- повышение культуры соблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами, обеспечение неотвратимости наказания за любое правонарушение;

- организация привития основ правил дорожного движения с детства, внедрение данной практики в организациях дошкольного образования и общеобразовательных школах;

- полная цифровизация организации дорожного движения, применение новых систем управления и контроля с внедрением передовых информационно-коммуникационных технологий.