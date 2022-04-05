CNBC узнал, какие санкции войдут в пятый пакет ЕС против России

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CentralAsia (CA) - В пятый санкционный пакет ЕС против России войдут ограничения на лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на два источника.

По их данным, работа над антироссийскими санкциями все еще ведется и состав ограничений может поменяться.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее утверждал, что новые ограничения могут коснуться финансового сектора и технологической продукции, а также будут введены персональные санкции.

CNBC также сообщает, что ЕС пока не пришел к согласию по ключевому вопросу — распространять ли ограничения на импорт российских энергоносителей.

Ряд стран Евросоюза не соглашаются с введением эмбарго на такие поставки, в первую очередь они не готовы отказаться от российского газа. «Мы должны увеличить давление на президента РФ Владимира Путина и должны изолировать Россию — мы должны оборвать все экономические связи с Россией, но прямо сейчас у нас нет возможности отказаться от поставок газа», - сообщил CNBC министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Мы очень сильно зависим от российского газа, и я думаю, что санкции, которые ударят по нам больше, чем по русским, не пойдут нам на пользу, — сообщил телеканалу министр финансов Австрии Магнус Брюннер. — Поэтому мы против санкций в отношении нефти и газа».

О работе ЕС над пятым пакетом санкций Reuters сообщил в марте. Тогда же агентство писало, что обсуждается эмбарго на поставки российской нефти, на чем настаивают страны Балтии.

Однако в начале апреля еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что новые санкции не затронут энергетический сектор. По его словам, ЕС в первую очередь работает над ограничением возможностей для обхода уже введенных санкций.

Джентилони признал, что из-за ограничений в отношении России рост экономики Евросоюза также замедлится, однако предположил, что достижения 2021 года позволят сохранить устойчивый экономический рост в 2022 году.

В воскресенье 3 апреля Роберт Хабек сообщал, что новый пакет санкций может быть принят на следующей неделе.