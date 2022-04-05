В Монголии уничтожено 15 бронебойных снарядов

CentralAsia (MNG) - В хозяйственном гараже администрации сомона Баян-Өндөр аймака Өвөрхангай были обнаружены бронебойных и зажигательных патронов.

Имелось 15 боеприпасов Б-32 длиной 23 см.

12,7×108 мм — советский патрон, разработанный в 1930 году в качестве боеприпаса для крупнокалиберного пулемёта.

Б-32 (бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником, индекс ГРАУ — 57-БЗ-542) — основной патрон. При стрельбе из пулемёта ДШКМ по стальной броне средней твёрдости RHA (стандарта НАТО) бронепробиваемость пули Б-32 составляет 20 мм/500 м/0 град. от нормали. При стрельбе из пулемёта НСВ-12,7 по стальной броне марки 2П бронепробиваемость пули Б-32 составляет 20 мм/100 м/0 град.

После начала Великой Отечественной войны, в 1941 году под этот патрон было выпущено некоторое количество однозарядных 12,7-мм противотанковых ружей В. Н. Шолохова, но к началу 1942 года их производство было прекращено в связи с поступлением в войска 14,5-мм противотанковых ружей ПТРД и ПТРС, патрон которых имел большее пробивное действие.

В 1943 году ряд операций в производстве патрона были автоматизированы, что позволило существенно увеличить выпуск 12,7-мм патронов.

После окончания Великой Отечественной войны патрон был принят на вооружение социалистических государств Восточной Европы и в дальнейшем стал штатным боеприпасом стран Организации Варшавского договора.

На рубеже 1980—1990-х годов началась разработка 12,7-мм снайперских винтовок (венгерская М1 «Gepard», российская В-94 и др.).

После вступления в НАТО государств Восточной Европы, патрон оказался на вооружении некоторых стран НАТО.

В 2004 году патрон был использован для винтовки АСВК.

Патроны были уничтожены саперами поисково-спасательного управления Агентства по чрезвычайным ситуациям и 256-й части Вооруженных Сил.

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