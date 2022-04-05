В Южной Осетии могут состояться два референдума

Анатолий Бибилов

CentralAsia (CA) - В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией, заявил в интервью РИА Новости президент непризнанной республики Анатолий Бибилов.

Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреля

«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», - сказал он.

Бибилов отметил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. «Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий», - заключил глава Южной Осетии.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.