Житель Германии сделал около 90 прививок от коронавируса, чтобы продавать поддельные сертификаты о вакцинации

CentralAsia (CA) - В Германии 60-летний житель города Магдебург с лета 2021 года сделал около 90 прививок от коронавируса, чтобы продавать желающим поддельные сертификаты о вакцинации с реальными данными о партии препарата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.

По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами. Как это повлияло на его здоровье, пока неясно.

В доме у пациента полиция обнаружила множество пустых паспортов вакцинации. Предположительно, мужчина каждый раз менял их обложки, указывая там разные имена владельцев. Таким образом, номер партии вакцины всегда был настоящим.

Мужчина не задержан, однако он находится под следствием по подозрению в незаконной выдаче сертификатов о вакцинации и подделке документов.

В последние месяцы полиция Германии провела множество рейдов в связи с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые облегчают устройство на работу, а также упрощают посещение ресторанов, театров и бассейнов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Германии ковидом заразились 21,7 млн человек, от вируса умерли более 130 тыс. человек. Полностью вакцинированы почти 76% населения страны.